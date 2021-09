Deze pizzeria sluit vanwege het coronabewijs: 'Dan maar minder omzet'

"We willen geen onderscheid maken tussen mensen die wel en geen QR-code hebben", zegt eigenaar Linda de Groot. "Waarom mag de één wel binnenkomen, maar de ander niet? Dat voelt niet juist."

Verder als afhaalrestaurant

La Fontana gaat daarom de komende tijd verder als afhaalrestaurant, net als tijdens de lockdown. Een besluit dat pas gister, na weken peinzen, werd genomen.

Het is een principekwestie, zegt De Groot. "Ik vind het onterecht om nu opeens tegen een groep van onze bezoekers te zeggen: 'Je hebt ons gesteund tijdens de lockdown en toen eten bij ons afgehaald, maar nu mag je er niet in.' Dat is toch niet eerlijk?"