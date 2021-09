Fors minder positieve coronatests en ziekenhuisopnames

Minder coronapatiënten in het ziekenhuis

Deze daling is ook in de ziekenhuisbezetting terug te zien. Op dit moment liggen er volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) 578 coronapatiënten in het ziekenhuis. 200 van hen op de intensive care en 378 op de verpleegafdeling. Vorige week lagen er nog 634 coronapatiënten in het ziekenhuis. Dat betekent dat meer mensen het ziekenhuis verlaten dan dat er binnenkomen.

Ook het aantal ziekenhuisopnames is deze week weer afgenomen. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames was deze week 287, vergeleken met 374 vorige week. Dat is 26 procent minder. Het aantal nieuwe opnames op de intensive care daalde van 80 naar 66.

Bezetting verpleegafdeling en intensive care