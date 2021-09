Prinsjesdag: dit zijn de voorlopige verwachtingen voor 2022 voor jouw portemonnee

In de tool hierboven zie je doorsnee gezinnen. De koopkrachtcijfers laten zien hoe keuzes van het demissionair kabinet een vergelijkbaar huishouden als jouw huishouden raken. De lonen stijgen gemiddeld met 2,2 procent, maar vanwege de inflatie worden de producten ook duurder (inflatie is 1,8 procent) waardoor we er weinig van voelen in onze portemonnee.