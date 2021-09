Bijna 16 jaar cel voor 'Balie-jihadist' Aziz A.

Het verschil in straf tussen de broers komt 'door een verschil in de bewezen feiten en omdat hun leidinggevende rol verschillend van aard en omvang was', aldus de rechtbank..

'Hipster imago'

Aziz had zich volgens justitie in zijn nieuwe woonplaats Amsterdam 'een hipster-imago' aangemeten en leefde het leven waarin 'feesten en vrouwen' de boventoon voerden.

Tijdens de vertoning in De Balie van een documentaire over het Syrische Raqqa, de hoofdstad van het zelfverklaarde kalifaat van Islamitische Staat (IS), werd Aziz herkend door activisten van de groep Raqqa is Being Slaughtered Silently.

Aziz is ook de ex-vriend van de Nederlandse journaliste Ans Boersma, die in 2019 Turkije werd uitgezet vanwege haar connectie met de verdachte. De Syriër ontkent met klem dat hij ooit heeft deelgenomen aan een terroristische organisatie.