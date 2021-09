'Marengo-kroongetuige Nabil B. krijgt geen geld van justitie'

B. zei in april 2019 geen vertrouwen meer te hebben in het Team Getuigen Bescherming (TGB). De kroongetuigedeal werd toen door het OM bekendgemaakt, terwijl de familie van B. nog niet in veiligheid was gebracht. Een week later werd de broer van B. doodgeschoten.

Spanningen

Uiteindelijk bleef B. kroongetuige, maar de spanningen tussen het TGB en B. zouden in die periode hoog zijn opgelopen. Dat zou blijken uit mailwisselingen tussen iemand van het TGB en de toenmalige advocaten van B..

Er werd volgens de krant onder meer gedreigd om B. onder zijn eigen naam naar een gevangenis over te plaatsen waar hij minder veilig zou zijn. Ook zou hij in die gevangenis minder bezoek krijgen van zijn gezin én zou zijn Skype-verbinding met zijn gezin worden afgenomen.