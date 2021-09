Rusland verbiedt lesbischenonnenfilm van regisseur Paul Verhoeven

De film, die vanaf 7 oktober in de Russische bioscopen zou draaien, heeft geen distributievergunning van het ministerie van cultuur gekregen. Begin juli ging de film in première in Cannes.

Het verhaal van de nonnen zou vanwege een bepaalde scène in strijd zijn met een Russische wet, meldt het Russische persbureau Tass vandaag. In die scène wordt een zelfgemaakte dildo gebruikt in de vorm van een heilige. Dat wordt beschouwd als beledigend voor religieuze mensen.