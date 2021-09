Lanceren raket is even vervuilend als 100 auto's in een jaar

De capsule met de ruimtetoeristen draait z’n rondjes op 585 kilometer boven de aarde. Om die hoogte te bereiken, is meer dan 100.000 liter brandstof gebruikt. Uit Amerikaanse berekeningen blijkt dat daarbij zo’n 336.500 kg CO2 is uitgestoten. Dat is veel, maar alles is relatief.

Auto's, vliegtuigen en raketten

Want wat veel mensen waarschijnlijk niet weten, is dat een gemiddelde benzine-personenauto in Nederland circa 3.360 kg CO2 per jaar uitstoot (uitgaande van 15.000 kilometer per jaar). Globaal staat dus één lancering van Musk gelijk aan de vervuiling door 100 auto’s in een jaar. Precieze cijfers ontbreken, maar naar schatting zijn er 1,4 miljard auto’s op de wereld.