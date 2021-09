Weduwe eist ton smartengeld in eerste rechtszaak coronabrandhaard Ischgl

Chaos

In het kort: toen begin maart 2020 bleek dat een barman veel mensen had besmet met Covid-19, bleef het skioord nog dagen open. Dus met volgepakte skiliften, en een aantal drukke terrassen en bars. Tot de Oostenrijkse premier Kurz het op 13 maart opeens tot quarantainegebied verklaarde. Wat volgde was een chaotische uittocht van duizenden toeristen, soms in volgepakte bussen, die het virus vervolgens over heel Europa verspreidden.