Schijnoppositie en dubbelgangers: zo vervalst Vladimir Poetin de verkiezingen

Een hoge score voor Verenigd Rusland is natuurlijk vooral ook in het belang van Poetin zelf. In 2024 loopt namelijk zijn presidentstermijn af. Het is nog onduidelijk wat de 68-jarige Poetin dan gaat doen: aanblijven of een opvolger aanwijzen? In beide gevallen komt een gehoorzaam parlement van pas, denkt Hartog.