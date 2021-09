Bedrijf wil uitgestorven wolharige mammoet weer tot leven wekken

Dat meldt de Britse krant The Guardian. De harige olifantensoort stierf ongeveer 10.000 jaar geleden uit. Het is niet de eerste keer dat de moderne wetenschap speelt met het idee om het dier 'tot leven' te wekken. Met het ophalen van 15 miljoen dollar zit er voor het eerst daadwerkelijk schot in de zaak.

DNA kruisen

Het geld is verzameld door het gloednieuwe bedrijf Colossal, dat zich wil focussen op biowetenschap en genetisch onderzoek.