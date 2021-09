Ziekenhuisopnames, -bezetting en besmettingen: alle coronacijfers dalen

Bij niet alle positief geteste mensen is bekend waar ze het virus hebben opgelopen. Van de mensen bij wie dit wel bekend is, was de school of de kinderopvang in een op de vijf gevallen de bron. Alleen thuis wordt het virus nog vaker overgedragen.

Ook minder mensen in het ziekenhuis

Deze daling is ook in de ziekenhuizen terug te zien. In vergelijking met vorige week zijn er deze week minder coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames was deze week 355, vergeleken met 418 vorige week. Het aantal nieuwe opnames op de intensive care daalde van 94 naar 75.

Ook de ziekenhuisbezetting daalde. Op dit moment liggen er volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) 635 coronapatiënten in het ziekenhuis. Dit is het laagste aantal opgenomen coronapatiënten sinds 28 juli.

Op de verpleegafdelingen liggen momenteel 432 patiënten en op de intensive cares liggen 203 coronapatiënten. Vorige week lagen in totaal 678 coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan 215 op de intensive care.