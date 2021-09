Inspectie: opvang van verwarde mensen kost politie te veel tijd

Daardoor kunnen agenten niet naar andere noodmeldingen, of worden deze mensen noodgedwongen meegenomen naar het bureau, terwijl dat niet altijd nodig of wenselijk is. Ook niet voor de mensen die het betreft.

‘Blijft om aandacht vragen’

De inspectie dringt er bij de ministers van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport op aan om te zorgen dat dit probleem wordt aangepakt. Demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus heeft in een brief laten weten dat er al over de opvang van verwarde personen nagedacht wordt.

"Dit neemt niet weg dat de aanpak voor personen met verward gedrag, waaronder het vervoer, onverminderd om aandacht blijft vragen", schrijft hij. Een structurele oplossing is namelijk nog niet gevonden.