Code geel door onweer: vandaag in Limburg, morgen in het hele land

In het zuidoosten van het land kunnen zich vandaag hevige onweersbuien ontwikkelen, waarbij er kans is op blikseminslag en hagel. Ook kan er plaatselijk veel regen vallen.

Ook in het oosten

"In de ochtend komt er wel wat bewolking binnen in het zuidoosten van het land, maar dat stelt nog niet veel voor. Maar in de tweede helft van de middag en daarna in de avond kunnen er onweersbuien ontstaan, ook in het oosten van het land", zegt Marjon de Hond van Buienradar.

Volgens het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) kan het verkeer last hebben van het weer. Naar verwachting is de waarschuwing voor de provincie Limburg om 20.00 voorbij.