Vrouw met kinderwagen doodgestoken in Den Bosch, verdachte opgepakt

Een 34-jarige vrouw is vanochtend om het leven gekomen door een steekpartij in Den Bosch. Er is een 31-jarige verdachte aangehouden. Een getuige meldt aan Omroep Brabant dat de dader de ex van de doodgestoken vrouw is. Ze had een kind in een kinderwagen bij zich.

De steekpartij gebeurde volgens de politie bij het Ploossche Hof. De steekpartij deed zich rond tien uur 's ochtends voor. De inzet van een traumahelikopter bleek tevergeefs. Vrouw liep met kinderwagen De vrouw liep volgens een getuige van de steekpartij met een kinderwagen. "Het kindje lag in de kinderwagen, die op de plek stond waar ze is neergestoken. Het kind is nog geen jaar oud”, zo vertelt de man aan Omroep Brabant. De getuige zegt dat de vrouw 'waarschijnlijk 25 keer' gestoken werd. Volgens de man grepen omstanders in en hielden zij de dader tegen de grond totdat de politie kwam. De getuige heeft gesproken met de ouders van de vrouw, die dichtbij wonen. Een woordvoerster van de politie bevestigt dat het vermoedelijk gaat om een conflict in de relationele sfeer. De ooggetuigen krijgen slachtofferhulp. De politie roept getuigen op zich te melden.