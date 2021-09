Meer coronagevallen op scholen, maar totaalaantal besmettingen vrijwel gelijk

Minder ziekenhuisopnames

In vergelijking met vorige week zijn er deze week minder coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames was deze week 388, vergeleken met 428 vorige week. Het aantal nieuwe opnames op de intensive care daalde van 98 naar 88.

Op dit moment liggen er volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) 678 coronapatiënten in het ziekenhuis, 463 van hen op de verpleegafdeling en 215 op de intensive care. Dit is ongeveer evenveel als vorige week. Toen lagen er 671 patiënten met corona in het ziekenhuis.