Nederland sluit Paralympics af als vijfde in medailleklassement

Het is voor het eerst in 33 jaar dat Nederland zoveel gouden medailles binnen wist te halen. De vijfde plaats was het beste resultaat sinds 1976, toen Nederland in de Canadese stad Toronto tweede werd op toen nog veel kleinere Paralympics.

'Meer dan tevreden'

Chef de mission Esther Vergeer was meer dan tevreden met het resultaat, al had ze één kanttekening. "In totaal hadden we in Rio 2016 meer medailles: 62 tegen nu 59. Maar dat heeft ook met ons strenge selectiebeleid te maken." In Rio bestond de Nederlandse afvaardiging nog uit 126 sporters.