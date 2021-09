Wangedrag bij Amsterdams studentencorps: extreem vernederen, schoppen, in elkaar slaan

Vrijdag werd bekend dat het studentencorps onmiddellijk stopte met de dispuutkennismakingstijd, omdat het bestuur meldingen had ontvangen van wangedrag tijdens de ontgroening. Wat er precies was gebeurd, vertelde een woordvoerder niet, maar het zou 'volstrekt onacceptabel' zijn.

In de brief van de reünisten staat daarover: "De (groen)besturen van de disputen waarvan klip en klaar is dat er misdragingen aan de orde zijn, zijn zeer bedreven in het geheel verdraaien van feiten richting Senaat en hun eigen reünisten. Er wordt glashard ontkend, het wordt klein gemaakt, ook wanneer letsel zichtbaar is en de nuldejaars verklaren dat er geweld heeft plaatsgevonden."