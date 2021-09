Geen festivals? Vlak over de grens mag het wél: 'Alsof er nooit corona is geweest'

Een beetje anders voelt het toch wel, een festival in coronatijd. "Het is wel raar om weer tussen zoveel mensen te staan. Je probeert toch een beetje afstand te houden. Daardoor is de sfeer wel iets rustiger dan normaal."

Zoals het hoort

En dat in België mag wat in Nederland verboden is? "Bizar dat daar zo'n verschil tussen zit. Het is hier alsof er niks aan de hand is. Ik sprak een Belg die zei dat in Nederland niemand zich aan de regels houdt, maar hier zijn die regels er niet eens."

Hoe dan ook is Eric blij dat hij Rowwen Hèze eindelijk weer écht kan zien optreden, zoals het hoort. "Vorige week was ik bij een concert in Nederland, daar mochten 750 mensen komen en moest je zitten. Hier in Bree mag iedereen gewoon staan. Ik krijg het gevoel alsof er nooit corona is geweest. Het is fantastisch."

Ook in Duitsland komt het nachtleven weer op gang. Daar mochten de nachtclubs vannacht weer open. Correspondent Jeroen Akkermans ging langs: