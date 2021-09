6 doden door besmette vleeswaren: wat ging er allemaal mis?

3 oktober 2019: NVWA legt fabriek plat

Ter Beke zet de productie op locatie Aalsmeer stop op last van de NVWA omdat er sprake is van een listeria-probleem bij het bedrijf. Er is een brede publiekswaarschuwing uitgegeven en er is een grote recall van 130 producten uitgezet. In totaal moet er 300.000 kg vleeswaren getraceerd worden. Waarschuwing Jumbo

Waarschuwing NVWA