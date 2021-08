Opnieuw man (18) opgepakt voor uitgaansgeweld op Mallorca

Het Openbaar Ministerie meldt dat de man wordt verdacht van medeplegen poging tot doodslag in een horecagelegenheid. Ook wordt hij verdacht van het plegen van openlijk geweld 'in zowel een horecagelegenheid als – later op de bewuste avond - op de boulevard in El Arenal'.

Mogelijk meer aanhoudingen

In totaal zijn er nu zes verdachten aangehouden in de zaak. Allemaal zitten ze vast. Het OM: "Aan de hand van informatie uit onder meer verklaringen en videobeelden wordt zorgvuldig onderzocht welke personen welk aandeel hebben gehad in het geweld. Mogelijk zullen er nog meer aanhoudingen plaatsvinden."