Amerikanen na twintig jaar definitief vertrokken uit Afghanistan

Na jarenlange onderhandelingen sloten de taliban en de VS in 2020 een akkoord over het vertrek van de VS en de NAVO. De Amerikaanse president Joe Biden kondigde in april dit jaar aan zich te houden aan de afspraken van zijn voorganger Donald Trump, maar verplaatste de deadline.

De taliban maakten vervolgens een snelle opmars en kwamen halverwege deze maand met de verovering van Kabul weer aan de macht.