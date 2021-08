Verbazing over hoge huizenprijzen na nieuwe aflevering Kopen Zonder Kijken

Aan het huis voor Bas en Sofie moest nog veel gebeuren. En er zat ook nog eens asbest in het dak. "Als je mij twee jaar geleden had gevraagd of een woning zoals deze boven de vier ton had gekost, had ik je vierkant uitgelachen. De prijzen zijn belachelijk hoog nu", zegt Alex.

Reacties

Op sociale media zijn de kijkers het daar geheel mee eens. De reacties online variëren van '475.000 euro en niet eens een fatsoenlijk huis kopen: schandalig' tot 'de woningnood in Nederland is zo hoog dat mensen een bouwval kopen voor vier ton inclusief asbest'.