45 mensen doen mee aan Amsterdamse proef tegen etnisch profileren door agenten

De waarnemers zijn geselecteerd 'op volgorde van binnenkomst' uit de 173 mensen die zich hadden aangemeld. Dat laat burgemeester Femke Halsema vandaag weten in een brief. De proef begint komende woensdag, 1 september.

De gemeente wil met de proef onderzoeken of de politie mensen bij de controle echt willekeurig kiest en niet op basis van huidskleur of andere kenmerken. De wapencontroles zijn in vijf buurten: Bijlmer-Centrum, Burgwallen Nieuwe Zijde, Geuzenveld, de Dapperbuurt en de Waterlandpleinbuurt.