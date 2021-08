Omstreden slachthuis Gosschalk mag weer open: meer camera's, tempo omlaag

Het in opspraak geraakte slachthuis Gosschalk in Epe mag vanaf morgen weer dieren slachten, meldt de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA). Het bedrijf was bijna twee maanden gesloten na de publicatie door RTL Nieuws van undercoverbeelden, waarop te zien is hoe medewerkers dieren mishandelen.

Pas nadat Gosschalk voor de vijfde keer een verbeterplan had ingediend, heeft de NVWA het bedrijf toestemming gegeven om te openen. De eerste vier plannen waren onvoldoende, volgens de toezichthouder. Dit vijfde plan is, zo laat een woordvoerder aan RTL Nieuws weten, onder strenge voorwaarden goedgekeurd. Bekijk de beelden: Bekijk deze video op RTL XL Meer cameratoezicht Zo wordt het aantal camera's uitgebreid van 12 naar 29. Hierdoor zouden er geen dode hoeken meer zijn die buiten het cameratoezicht kunnen vallen. Op de beelden die een medewerker van dierenrechtenorganisatie Varkens in Nood maakte, was te zien hoe medewerkers elkaar waarschuwden om bepaalde handelingen niet te doen voor de camera. Behalve de extra camera's, moet het bedrijf ook de slachtsnelheid "significant" omlaag brengen. Daardoor kan Gosschalk minder dieren per dag slachten. De snelheid mag pas in kleine stapjes omhoog, als het bedrijf zich aan de regels houdt. Het bedrijf blijft onder verscherpt toezicht staan. Lees ook: Hamburgerketen en boeren lopen weg bij slachthuis Gosschalk Altijd twee toezichthouders Bij het bedrijf mag alleen levend vee aangevoerd worden als een toezichthouder van de NVWA aanwezig is. Bovendien zijn er de komende tijd altijd twee NVWA’ers aanwezig, in plaats van één. Het bedrijf moet zelf voor de extra kosten die dat met zich meebrengt. Tot slot is vastgelegd dat medewerkers die met het levend vee werken ook de juiste opleiding hebben gevolgd en daarvoor vakbekwaam zijn.