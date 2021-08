Aantal positieve coronatests stabiel, ook reproductiegetal blijft gelijk

Bezetting gelijk, wel meer nieuwe ic-patiënten

Op dit moment liggen er volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) 671 coronapatiënten in het ziekenhuis. 459 van hen op de verpleegafdeling en 212 op de intensive care. Een week geleden lagen er in totaal 691 patiënten met corona in het ziekenhuis.

De bezetting is dus licht gedaald vergeleken met vorige week. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames was deze week 415, vergeleken met 426 vorige week. Het aantal nieuwe opnames op de intensive care bleef gelijk: 97.

Bezetting verpleegafdeling en intensive care