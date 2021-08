Kraanwagen ramt monumentale spoorbrug in Maastricht, schade is fors

De spoorbrug is een rijksmonument, stelt 1Limburg. Dat houdt in dat het een monument van nationaal belang is.

Spoorbrug niet meer in gebruik

Over de brug op de Brusselseweg in de Limburgse hoofdstad loopt een spoorlijn naar België. De spoorbrug, die werd gebouwd tussen 1854 en 1856, was 'enige tijd' niet meer in gebruik, meldt de Limburgse omroep.