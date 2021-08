Dumfries en Bergwijn geselecteerd voor Oranje, debuut voor Malacia en Rensch

Verdedigers Tyrell Malacia en Devyne Rensch zijn voor het eerst opgenomen in de definitieve selectie van het Nederlands elftal. Remko Pasveer en Donny van de Beek zijn afgevallen.

Voorselectie

Malacia en Rensch zaten ook al in een voorlopige selectie van 25 spelers. Steven Bergwijn en Denzel Dumfries zaten daar niet bij, maar zijn dus alsnog opgenomen in het keurkorps van Van Gaal. Zij nemen dus de plaats in van Pasveer en Van de Beek.

Van de EK-selectie van de vorige bondscoach Frank de Boer ontbreken Patrick van Aanholt, Joël Veltman, Owen Wijndal, Luuk de Jong en Quincy Promes. Ook doelman Jasper Cillessen, die wel in de definitieve selectie zat maar het EK uiteindelijk niet haalde, zit niet bij de groep.