Dakar-rijder Ton van Genugten (38) overleden na val in mestkelder

Het ongeluk gebeurde bij een agrarisch bedrijf aan de Vleutstraat in Best. Een specialistisch team van de brandweer redde Van Genugten weliswaar uit de silo, maar niet veel later overleed hij. De inzet van een traumahelikopter was tevergeefs.

'Heel erg triest'

Volgens Omroep Brabant is het nieuws bij het Dakar-team De Rooy, waar Van Genugten deel van uitmaakte, 'ingeslagen als een bom'. “Het is een zwarte dag, ongelooflijk”, zegt Gerard de Rooy tegen de provinciale omroep. “Ik heb er geen woorden voor. Het is heel erg triest.”