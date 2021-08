Tevredenheid over eerste schoolweek: 'Bijna business as usual'

Het is voor scholen niet te controleren of kinderen gevaccineerd zijn. Dat mag niet vanwege de privacy. "Het moet gebeuren op basis van goed vertrouwen. Als er sprake is van een besmetting in de klas sturen we een brief naar ouders en leerlingen. Wij gaan ervan uit dat mensen eigen verantwoordelijk nemen en thuis blijven als ze niet gevaccineerd zijn en in nauw contact zijn geweest met een besmet persoon", zegt Knook van Open Schoolgemeenschap Bijlmer.