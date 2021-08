Stappenteller op nul: ex-militair Jürgen Conings waarschijnlijk al snel na verdwijning overleden

Tientallen meters verderop lag de al weken gezochte militair Jürgen Conings. "Ik had liever dat iemand anders hem had gevonden", zei Tollenaere toen tegen RTL Nieuws.

'Ik zat kortbij'

Tollenaere belde de alarmdiensten en gaf zijn coördinaten door. Zelf op onderzoek uitgaan, deed hij niet. "Ik was in wieleroutfit, met een korte broek. Dat is lastig in het struikgewas. En aan de geur te ruiken was het wellicht een lijk in vergaande staat van ontbinding."

Bovendien had Conings explosieven bij zich. "Het was niet aan mij om tot bij het lijk te gaan. Ik zat blijkbaar wel heel kortbij. Hij werd tientallen meters van mijn coördinaten gevonden."