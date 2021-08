Opnieuw twee mannen (18) opgepakt voor uitgaansgeweld Mallorca

Wat is er gebeurd?

In de vroege ochtend van 14 juli gingen dertien Nederlandse jongeren voorbijgangers te lijf in een uitgaansgebied van Palma. Een groepje van vijf dat ze aanvielen raakte gewond. De 27-jarige Carlo werd tegen het hoofd geschopt. Hij overleed in een ziekenhuis in Palma als gevolg van het hersenletsel. Een ooggetuige vertelde aan RTL Nieuws dat het heel snel ging. "Hij werd uit het niets neergeslagen."

Twaalf van de dertien verdachten bleken halsoverkop na de knokpartij terug naar Nederland te zijn gevlogen. Een van de jongens was achtergebleven om de sleutels van het appartement in te leveren. Hij werd opgepakt op het vliegveld en verhoord door de Spaanse politie, maar later weer vrijgelaten. Op videobeelden zou te zien dat hij geen grote rol speelde bij de mishandeling.