Aantal coronagevallen neemt weer toe, R-getal boven de 1

Dat blijkt uit de nieuwste weekcijfers die het RIVM vanmiddag bekend heeft gemaakt. Op 18 augustus 2020, in de week waarin de scholen in Noord-Nederland weer open gingen, meldde het RIVM 4013 positieve testen in een week tijd.

Bij de verschillen tussen de situatie van vorig jaar en nu moet wel worden aangetekend dat het testbeleid flink uitgebreid is. Zo gold bijvoorbeeld lang het advies om alleen te testen bij klachten. Inmiddels is dat testbeleid uitgebreid en wordt ook aangeraden om kinderen te laten testen, wat eerder niet het geval was.

Het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, stijgt ook licht. Het cijfer is voor het eerst in ongeveer een maand boven de 1 gekomen. Het staat nu op 1,01, terwijl het op vrijdag 0,97 was.

Gemelde positieve testen