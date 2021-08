'DNA-spoor van Taghi gevonden op kogelhuls na liquidatie'

Er is voor het eerst hard bewijs van een mogelijke link tussen Ridouan Taghi en een liquidatie. Het zou gaan om een DNA-spoor van Taghi op een kogelhuls. De huls werd aangetroffen na een moordaanslag in 2014 in Amersfoort, waarbij de 38-jarige Samir 'Babbel' Jabli om het leven kwam.

Dat staat in vertrouwelijke stukken die De Telegraaf heeft ingezien. Het is voor zover bekend de eerste keer dat er een rechtstreekse, fysieke link lijkt te zijn tussen Taghi en een liquidatie. Vergismoord De recherche gaat ervan uit dat achter de moord op Jabli dezelfde organisatie zit die ook verantwoordelijk was voor de ’vergismoord’ op de onschuldige Mohammed Alarasi (22) in Amersfoort in januari 2014. Lees ook: Beruchte Italiaanse maffiabaas opgepakt in Dubai: 'Link met Taghi' Die groepering is de bende van Taghi. Kroongetuige Nabil B. heeft ook verklaard dat de organisatie van Taghi achter de moorden zat. Taghi zit vast en wordt verdacht van onder meer zes moorden en nog veel meer pogingen daartoe. In het filmpje hieronder meer informatie over proces tegen Taghi: Dit moet je weten over de zaak-Taghi Bekijk deze video op RTL XL Geen verklaring Taghi werd volgens de krant op 15 juli gehoord over het dna op de kogelhuls. Hij zou geen enkele verklaring hebben gegeven over het aantreffen van zijn celmateriaal, zo blijkt uit de stukken. Inez Weski, de advocaat van Taghi, vertelt over het dna-spoor aan de krant dat ’de forensische waarde van dit materiaal uiteraard nog nader moet worden onderzocht’.