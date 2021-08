Veel wateroverlast door zware regenval na code geel

Code geel

De toegangswegen naar Woudsend zijn afgezet, meldt de brandweer. Brandweerkorpsen uit de regio komen hier helpen om de overlast te bestrijden, zo meldt onder meer de brandweer in Balk. Verschillende straten worden leeggepompt.

Lokale (amateur)weerstations maken melding van 130 millimeter. Ook uit Heerenveen komen meldingen van wateroverlast. In Zuid-Holland komen meldingen binnen uit onder meer Den Haag en Voorschoten. De brandweer schiet daar te hulp.

Ook in de provincie Utrecht was sprake van wateroverlast. De brandweer kreeg daarover vijftien meldingen binnen, voornamelijk uit Amersfoort en Bilthoven. In Bilthoven was een enorme hoosbui de veroorzaker, liet de gemeente De Bilt zondagmiddag weten.