Aan tafel met de taliban? Rusland en China schuiven graag aan: 'Al jaren contact'

Vooral ook omdat het land heel veel zeldzame grondstoffen bevat. "Goud, olie, koper, lithium. Dat zijn allemaal grondstoffen voor China, die het land nodig heeft voor de technologische transformatie. En stabiliteit en veiligheid zijn nodig om die grondstoffen uit de grond te halen", zegt Martin.

Vrees voor Oeigoeren

Daarnaast vreest China ook voor terreur in de eigen achtertuin. Het is Peking dan vooral om de Oeigoeren te doen, een islamitische minderheid die China in eigen land massaal opsluit in zogenoemde 'heropvoedingskampen'. "China is bang dat Afghanistan een broedplaats kan worden voor het trainen van Oeigoerse extremisten. Ook al is daar tot nu toe redelijk weinig concreet bewijs voor geweest. Maar de mogelijkheid is er, en dat ziet China dus ook als een risico", aldus Martin. Het is een belangrijk gespreksonderwerp in de relatie met de taliban, vult ze aan.