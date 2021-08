Turnster Simone Biles over Spelen: 'Geen spijt van terugtrekken'

Ondanks de kritiek is Biles ervan overtuigd dat ze met de stortvloed aan reacties een beweging in gang heeft gebracht. "Ik heb atleten een uitlaatklep gegeven om te praten over hun mentale gezondheid en hun welzijn en te leren dat je jezelf (als persoon) op de eerste plaats kunt zetten."

Ze trok zich terug omdat ze last kreeg van de 'twisties'. Volgens Biles is dit iets waarbij je lichaam en geest niet meer hetzelfde doen. "Het is angstaanjagend."

Biles wil anderen laten zien dat het ondanks grote druk 'oké is om niet oké te zijn'. Ze heeft naast kritiek dan ook veel lof ontvangen sinds ze terug is in Amerika. 'Ik heb zoveel steun ontvangen, zoveel liefde. Dit had ik echt niet verwacht."