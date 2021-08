Krijg jij zomerhit 'Ik Ga Zwemmen' niet uit je hoofd? Dit is waarom

Wereldwijd meest gestreamde track op Spotify

Ik Ga Zwemmen staat op één in de wereldwijde lijst met viral liedjes van Spotify. 'Ik Ga Zwemmen' is al miljoenen keren gestreamd. Toch betekent dat niet dat Mart nu binnenloopt. Dat geeft hij zelf ook toe. Volgens muziekmanager en -consultant Martijn Crama is dat best gebruikelijk.

"Wat je vaker hoort van artiesten is dat ze eerst een hit hebben op Spotify, maar dan later pas ontdekken dat ze er niet zo veel verdienen. Tja, je wordt er gewoon niet snel rijk van. Je moet echt weken of maanden een half miljoen streams per dag hebben wil het echt gaan knallen."

Het bedrag per stream varieert volgens Crama van 0.001 eurocent tot 'tientallen keren meer'. Maar het noemen van zulke bedragen is eigenlijk giswerk, zegt hij.

"Het is niet voor niets dat Spotify hier maar heel weinig over loslaat. Er zijn al talloze stukken over geschreven. Hoeveel geld een artiest krijgt ligt bijvoorbeeld aan het land waarin wordt geluisterd, de deals met het management en de accountsoort van de luisteraar."

Op de radio is dat anders, want daar liggen zulke bedragen vast. Stel dat een nummer wordt gedraaid op 3FM, dan krijg je als artiest 0,045 euro per seconde. Bij een liedje van drie minuten, 180 seconden dus, is dat 8,18 euro.

Bij Radio 538 krijg je 0,074 euro per seconden. Dat komt neer op 13,19 euro voor hetzelfde lied. Komt jouw nummer op tv bij RTL, dan ontvang je 0,507 euro per seconde. Dat levert 91,27 op voor een heel nummer van drie minuten, blijkt uit data van Buma/Stemra.