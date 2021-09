Snap je niks van Formule 1? Leer deze acht termen en geniet mee van de race

De Formule 1 gaat na 36 jaar echt los op het circuit van Zandvoort. Traningen, kwalificaties, en zondag de échte race.

Toegegeven: een Formule 1-race is niet altijd even spannend. En de momenten dat je wél op het puntje van je stoel zit, zitten ook nog eens vol met onbegrijpelijke termen. Maar door een paar woorden te leren kennen, kan ook jij meegenieten van de race. In dit artikel loodsen we je aan de hand van acht belangrijke woorden van start naar finish.

1. Grand Prix

Een Formule 1-wedstrijd heet officieel een Grand Prix, oftewel 'grote prijs': dit weekend wordt in Zandvoort de Grand Prix van Nederland gehouden.

Zo'n Grand Prix bestaat uit drie dagen: op vrijdag mogen de coureurs trainen op het circuit, op zaterdag wordt er een kwalificatie gehouden en op zondag is de echte race.

In een jaar worden er zo'n twintig Grands Prix gehouden, over de hele wereld. Bij elke race kunnen coureurs punten winnen. Wie aan het eind van het jaar de meeste punten heeft, is de wereldkampioen.

2. Coureurs

Aan elke Grand Prix doen tien teams mee, die elk uit twee coureurs bestaan: twintig coureurs dus in totaal.

De coureur om wie het de meeste Nederlandse kijkers gaat, is natuurlijk Max Verstappen. De Nederlander rijdt sinds 2015 in de Formule 1, en gaat sindsdien als een speer. Momenteel staat Verstappen op plek twee in het klassement voor het kampioenschap. Hij rijdt voor het team Red Bull Racing.

Boven Verstappen staat zijn grote concurrent: Lewis Hamilton. De Britse coureur van team Mercedes is zevenvoudig wereldkampioen.