Nederlander op Most Wanted-lijst na tien jaar opgepakt

In 2007 had Van Delwijnen een man bij de uitgang van een paaldansclub in Assenede met een zwaar voorwerp op het hoofd geslagen. In 2011 werd hij in Gent veroordeeld tot vijftien jaar cel voor doodslag.

Van Delwijnen heeft zijn straf echter nooit uitgezeten. Nog voordat zijn proces begon sloeg hij op de vlucht.

Jarenlang was er geen spoor van hem te bekennen. Hij stond sinds 2016 dan ook als een van de eerste op de Most Wanted-lijst van de Belgische politie.