Mogelijk nieuw Europees hitterecord op Sicilië, zo komt dat

Europa

Of we binnenkort ook naar de 50 graden gaan in Europa sluit Middendorp zeker niet uit. "Het klimaat verandert snel, in Nederland hebben we in 2019 ook een sprong gemaakt van 38 naar 40 graden."

Volgens Niko Wanders, universitair docent Hydrologie aan de universiteit van Utrecht, kan er echter nog niet gezegd worden dat de hittegolf in Sicilië te wijten is aan het klimaat. "Daar moet eerst onderzoek naar gedaan worden."

Wanders stelt wel dat de temperaturen wereldwijd stijgen door de uitstoot van CO2. "Extreme temperaturen als deze zullen door klimaatverandering dus wel steeds vaker voorkomen, ook in Europa."