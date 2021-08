Doorbaak in verdeeld Washington: akkoord over investering van 1200 miljard

"Toch is dit de eerste grote investering in twaalf jaar tijd, die ook oog heeft voor het klimaatbestendig maken van Amerika's infrastructuur", zegt Mouthaan. Zo gaat er geld gestoken worden in weerbaarheid van de kusten. Ook komt er budget voor het aanleggen van oplaadpalen voor elektrische auto's.

De Verenigde Staten zijn een van de grootste vervuilers als het gaat om de opwarming van de aarde. Voormalig president Trump wilde niets horen over het terugdringen van de uitstoot van CO2, maar in de wet die vannacht werd aangenomen wordt terugdringing neergezet als een doel.

Linkse democraten gaan proberen om aanvullende klimaatmaatregelen door te voeren zonder steun van rechts. Daarvoor willen ze een obscure parlementaire regel gebruiken: als een wet is vermomd als een begroting, kan die worden goedgekeurd met een simpele meerderheid van de 50 senatoren, dus zonder republikeinse steun.

Instortende bruggen

De vereniging van bouwkundige ingenieurs in de VS zegt dat investeringen broodnodig zijn. De groep geeft de infrastructuur in het land als rapportcijfer een 4, en wijst erop dat een vijfde van alle bruggen in de grote steden verouderd is, en zo snel mogelijk vervangen moet worden. Regelmatig worden snelwegen afgesloten omdat viaducten op instorten staan.