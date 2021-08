Het waren Spelen van uitersten: 'We hebben geschiedenis geschreven'

De chef de mission is wel tevreden over hoe hij gehandeld heeft nadat de coronagevallen waren opgedoken. "Ik heb gedaan wat we konden om voor hen te zorgen. We hebben de mensen in dat verschrikkelijke hotel zo goed mogelijk proberen te helpen. Maar je kunt het niet goed doen. Ze hebben dit niet verdiend." De maatregelen voor de andere sporters werden aangescherpt om nog meer besmettingen te voorkomen. "We kregen daarvoor zelfs complimenten van het IOC."

De communicatie naar buiten toe hield wel wat te wensen over, geeft hij toe. "Die persconferentie was niet mijn beste. Ik had duidelijker moeten zijn over wat de gevolgen waren voor de sporters."