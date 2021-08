De lijst Owens, Fanny, Zatopek, Lewis en Nurmi: onovertroffen grootheden op de Spelen

Jesse Owens

Voor dit lijstje moet je even je geheugen opfrissen: Jesse Owens pakte zijn gouden medailles op misschien wel de meest imponerende manier. De Amerikaan nam deel aan de Spelen van 1936 in Berlijn, in de tijd van Adolf Hitler, maar ook in de tijd waarin de rassenongelijkheid in de Verenigde Staten overal zichtbaar was.

Owens was de beste op de 100 meter, de 200 meter, het verspringen en de 4x100 meter met de estafetteploeg. Hitler gunde hem geen blik waardig, die schudde in eerste instantie alleen de handen van de Duitsers. Owens zelf was het wel gewend dat hij als minder werd gezien. In eigen land ondervond hij dat dagelijks.