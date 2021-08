Dit gebeurt er straks in Tokio: kan Ferry Weertman het weer?

Sharon van Rouwendaal haalde in Rio goud op het open water zwemmen, vanochtend pakte ze zilver. Vanavond om 23.30 uur spring Ferry Weertman in het water. Hij heeft dezelfde uitgangspositie: in Rio was er goud. Wat wordt het nu?

Naast het zwemgeweld is het een drukte van belang in het olympisch stadion. Anouk Vetter staat er bijzonder goed voor in de meerkamp en Liemarvin Bonevacia gaat de 400 meter finale lopen. Baanwielrennen Ook spektakel bij het baanwielrennen. Medailles worden er uitgedeeld bij de keirin voor vrouwen en het omnium bij de mannen. Lees ook: Nederland handhaaft zich in top 10 medailleklassement Het programma in Tokio - Open water zwemmen mannen 23.30-02.10 uur met Ferry Weertman - Atletiek 02.00-06.05 uur: Mannen tienkamp 110m horden met Pieter Braun Vrouwen hoogspringen kwalificatie Mannen kogelslingeren ceremonie Vrouwen zevenkamp verspringen met Anouk Vetter + Nadine Broersen + Emma Oosterwegel Mannen tienkamp discuswerpen Vrouwen estafette 4x100m ronde1 Mannen hink-stap-sprong finale Mannen kogelstoten finale Mannen estafette 4x100 ronde 1 Mannen 110m horden finale Mannen tienkamp polstokhoogspringen Vrouwen zevenkamp speerwerpen 12.00-14.45 uur: Mannen tienkamp speerwerpen Vrouwen polsstokhoogspringen finale Vrouwen estafette 4x400m ronde 1 Mannen 1500m halve finale Mannen 110m horde ceremonie Mannen 400m finale met Liemarvin Bonevacia Vrouwen zevenkamp 800m Mannen tienkamp 1500m - Schoonspringen 03.00-04.30 uur: 10-metertoren halve finale met Celine van Duijn - Baanwielrennen 08.30-11.50 uur Mannen omnium met Jan Willem van Schip Mannen sprinttoernooi achtste finales en kwartfinales met Jeffrey Hoogland + Harrie Lavreysen Vrouwen keirintoernooi met Laurine van Riessen + Shanne Braspennincx Mannen sprint 1/8 herkansing Jeffrey Hoogland + Harrie Lavreysen