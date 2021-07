Het goud van Niek, is ook van Jelle: 'Wie zou winnen, maakte niet uit'

Jelle pakte in Rio zilver, Niek was gisteren de beste van allemaal. Voor zichzelf, maar ook zeker voor Jelle. Hij was erbij op 11 januari 2018 toen Jelle over een ketting onderaan de startheuvel in Papendal viel. Hij werd wekenlang kunstmatig in coma gehouden. "Ik heb me schuldig gevoeld", zei Niek erover. "Had ik nog maar een keer gekeken."

Jelle terug in de maatschappij

Inmiddels loopt Jelle weer, maar anders. Jelle praat weer, maar anders. Eigenlijk is alles anders sinds dat moment. Ook hun vriendschap is anders. Misschien wel hechter dan ooit. Maar het belangrijkste: Jelle van Gorkom draait weer mee in de maatschappij, en dat is een fantastisch gegeven op zich.