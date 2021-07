Vaccinatieplicht zoals in Amerika gaan we hier niet zien, zeggen experts

De grootste werknemersorganisatie FNV zegt dat de discussie hier in Nederland eigenlijk nog niet speelt. "Maar ons standpunt is duidelijk: een vaccinverplichting is een inbreuk op een grondrecht en mag dus niet worden opgelegd door de overheid en werkgevers", zegt een woordvoerder.

Vaccinatiebereidheid hoog

Dat beaamt ook VNO-NCW, de werkgeversorganisatie. "Op dit moment speelt deze discussie niet of nauwelijks onder onze leden. Anders dan in de VS kennen we in Nederland een zeer hoge vaccinatiebereidheid (90 procent) en staat het huidige Nederlandse recht het niet toe."