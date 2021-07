Bestuur van BIJ1 Den Haag breekt met landelijke partij

De Haagse partijleden breken nu met de landelijke tak. BIJ1 Den Haag zegt zich niet gesteund te voelen en spreekt over 'actieve tegenwerking, wantrouwen, een gebrek aan communicatie en transparantie'.

'Autonomie niet gewaardeerd'

"De autonomie van de lokale afdeling in Den Haag werd daarnaast totaal niet gewaardeerd noch gerespecteerd. In korte tijd is een patroon zichtbaar geworden waarbij het onmogelijk is gemaakt om als afdeling van BIJ1 te mogen bestaan in onze eigen stad", valt te lezen in de verklaring.