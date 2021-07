Situatie quarantainehotel nog altijd niet best: 'Ik doe alles voor een zuchtje wind'

Eerst zat ze zelf drie uur beneden in het hotel, later sloten de andere leden van TeamNL aan. "In totaal heb ik daar zeven uur gezeten."

Dat zuchtje wind kreeg ze, maar dus slechts vijftien minuten per dag, en gedeeld met anderen. "Later begreep ik pas dat er een persconferentie was over de omstandigheden in het hotel."

'Niet helder wat er zou gebeuren'

Ze denkt niet dat TeamNL meer zou kunnen doen dan wat er nu gebeurt. Maar vooraf was het ook niet helder wat er zou gebeuren als je positief zou testen, zegt ze. "Daar had ik zelf ook niet bij stilgestaan, want je gaat er niet vanuit dat het jou overkomt."