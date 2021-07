Bijna overal minder positieve coronatests, bekijk de cijfers in jouw gemeente

Daling in alle veiligheidsregio’s

In alle 25 veiligheidsregio's daalde het aantal coronagevallen. In verhouding zijn de meeste nieuwe coronagevallen gemeld in de regio Amsterdam-Amstelland. Hier werden 309 nieuwe positieve tests per 100.000 inwoners gemeld. Maar deze regio is wel een van de veiligheidsregio’s waar het aantal besmettingen het hardst daalde (-59%) ten opzichte van vorige week.

De minste coronagevallen werden de afgelopen week gemeld in regio Drenthe. Hier werden 102 nieuwe positieve coronatests per 100.000 inwoners gemeld. Geen enkele veiligheidsregio komt deze week in de buurt van het gewenste risiconiveau 'waakzaam'.