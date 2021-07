Hendriks: 'Moeilijk te bewijzen dat sporters tijdens vlucht zijn besmet'

Volgens Hendriks zijn er meer momenten en plekken waar de besmettingen kunnen hebben plaatsgevonden. Bijvoorbeeld in Nederland, waar de deltavariant op dat moment voor veel besmettingen zorgde, maar ook op Schiphol en ook bij aankomst op de volle luchthaven Narita. Daar moesten de sporters net als alle andere passagiers een strenge controle ondergaan voordat ze toegang kregen tot het land. "Er waren daar ook nauwe gangetjes met heel veel mensen."

Plaatsen in het vliegtuig

Ook in het vervoer naar Tokio en vervolgens in het olympisch dorp zelf kan het zijn gebeurd. "Ik vind het heel riskant om de conclusie te trekken dat het in het vliegtuig is gebeurd. Het heeft ook niet onze focus om te achterhalen waar het gebeurd is, wij willen blijven zorgen voor sportprestaties."

De besmette personen zitten inmiddels in quarantaine in een apart hotel. Zo gaat het roeier Finn Florijn daar af: